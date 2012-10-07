Сверстать, сделать шаблон, настроить вордпресс

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Есть макет сайта в формате psd, дизайн очень простой.

Его нужно сверстать, сделать шаблон, установить на вордпресс. Возможно сделать какие-то настройки в вордпресс.

Возможно, кто-то сможет сделать самописный движек, предложите свои варианты.

Макет дизайна прикрепляю (есть и другие страницы)

Подробнее будем обсуждать с исполнителем.

PS Цены не ломите, пож. Я сама занимаюсь дизайном. Так что буду обращаться к вам и в дальнейшем.

Исполнителя выбираю по адекватной цене и приемлимому портфолио