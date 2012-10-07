Нужна помощь по InstantCMS 1.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка79 просмотров

Случайно удалил фотогалерею в InstantCMS 1.7 нужно востоновить и создать альбомы в разделе .

сайт www.kapella-spb.com , тел. 89626968958 Евгений

13 лет назад
kapella
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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