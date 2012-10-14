Перевод статичного сайта (HTML) на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки96 просмотров

Требуется корректный перевод сайта из статичной формы в управляемую CMS. Требуется, конечно, полностью повторить вертску, соблюсти принципы инфоблоков — там где новости, должны новости в терминологии модулей Джумла, спецпредложения и т.д. Дамп сайта прилагаю, предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо.

https://www.dropbox.com/s/mrep8bfi466gi1q/avtomig-html.zip

HTMLJoomla
13 лет назад
polyweb
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Роман всячески молодец, выдержал сроки и бюджет, и, что немаловажно, оперативно справился с возникшими в рамках ТЗ доработками. Рекомендую!
Хорошо поработали с Максимом. Заказчик всегда на связи для уточнения нюансов. По финансам тоже без проблем. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад