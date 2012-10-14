Требуется написать плагин фотоконкурсов для WordPress 3.4.2. По функционалу, плагин легкий и не требует нестандартных функций и возможностей. Подробнее в прикрепленном ТЗ.
Перевод статичного сайта (HTML) на Joomla 2.5
Требуется корректный перевод сайта из статичной формы в управляемую CMS. Требуется, конечно, полностью повторить вертску, соблюсти принципы инфоблоков — там где новости, должны новости в терминологии модулей Джумла, спецпредложения и т.д. Дамп сайта прилагаю, предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо.
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