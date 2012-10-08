Перенести сайт на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок168 просмотров

Есть сайт на сервере 7910.ua нужно перенести наш сайт, а точнее интернет магазин посадить на движок, джумла, опен карт, что нибудь недорогое. НО, есть одно большое НО, сайт сейчас занимает хорошие позиции по многим конкурентным запросам,нужно сделать так чтобы ничего не слетело посмотрите по запросу ремонт кондиционеров сайт на 5 позиции. И сделать чпу юрлы, постранично собрав 301 редирект.

Жду ваших предложений в личке или здесь в проекте.

С Уважением,Гульназ!

Joomla
13 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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