Перенести сайт на движок

Есть сайт на сервере 7910.ua нужно перенести наш сайт, а точнее интернет магазин посадить на движок, джумла, опен карт, что нибудь недорогое. НО, есть одно большое НО, сайт сейчас занимает хорошие позиции по многим конкурентным запросам,нужно сделать так чтобы ничего не слетело посмотрите по запросу ремонт кондиционеров сайт на 5 позиции. И сделать чпу юрлы, постранично собрав 301 редирект.

Жду ваших предложений в личке или здесь в проекте.

С Уважением,Гульназ!