Разработка модуля для Друпал 6

Здравствуйте, уважаемые друпальщики.

Хотим для сайта образовательной тематики внедрить систему отзывов. Мы это видим, как модуль-гибрид модулей Rate и Poll, к примеру.

Техническое задание писали несколько раз (прикрепляю все варианты), т.к. идеи менялись, и в итоге решили, что возможно получится в одном модуле объединить все три варианта задания.

Пишите что вы об этом думаете и пожелания по оплате.