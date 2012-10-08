Правки в ИТ (Joomla 2.5, VirtueMart 2)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки104 просмотра

нужно внести мелкие правки в ИТ на Virtuemart 2. Подробности в личку

Joomla
13 лет назад
jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров