Доработка сайта на Joomla

Необходимо доработать сайт на Joomla, а именно изменить компоновку некоторых страниц, доработать компоненты и шаблон. По шаблону есть некоторые наработки. Компоненты были не доделаны из за того, что предыдущий исполнитель исчез.

Более подробно напишу в ЛС, после подачи заявки на участие в проекте. Просьба не писать в ЛС по данному проекту не подав заявку.