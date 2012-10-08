Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок109 просмотров

Необходимо доработать сайт на Joomla, а именно изменить компоновку некоторых страниц, доработать компоненты и шаблон. По шаблону есть некоторые наработки. Компоненты были не доделаны из за того, что предыдущий исполнитель исчез.

Более подробно напишу в ЛС, после подачи заявки на участие в проекте. Просьба не писать в ЛС по данному проекту не подав заявку.

Joomla
13 лет назад
dxdt
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров