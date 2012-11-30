Требуется написать плагин фотоконкурсов для WordPress 3.4.2. По функционалу, плагин легкий и не требует нестандартных функций и возможностей. Подробнее в прикрепленном ТЗ.
Выпадающее меню на WordPress
Здравствуйте.
Нужно сделать выпадающее горизонтальное меню на сайте http://promakiyazh.ru, CMS - WordPess. Чтобы "Макияж глаз" имел подменю "Голубых", "Зеленых глаз", "Карих глаз" и "Серых глаз", а "Уход за кожей лица" - "Маски для лица", "Тип кожи" и "Чистка лица". Также чтобы у меня была возможность самостоятельно изменить меню. Сроки, цены в заявке.
Выбранный исполнитель
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