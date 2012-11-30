Выпадающее меню на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок84 просмотра

Здравствуйте.

Нужно сделать выпадающее горизонтальное меню на сайте http://promakiyazh.ru, CMS - WordPess. Чтобы "Макияж глаз" имел подменю "Голубых", "Зеленых глаз", "Карих глаз" и "Серых глаз", а "Уход за кожей лица" - "Маски для лица", "Тип кожи" и "Чистка лица". Также чтобы у меня была возможность самостоятельно изменить меню. Сроки, цены в заявке.

WordPress
13 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Задание выполнено на "отлично"!
Приятно было работать, четкое постановления задачи. Своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад