Настроить дату в joomlа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок127 просмотров

Не отображается дата в новостях joomla

Joomla
13 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Задание выполнил быстро. Сотрудничеством остался доволен.
Грамотно проинструктировал что на что поменять. Своевременно произвел оплату. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад