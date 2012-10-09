Нужен специалист с хорошим знанием МОДХ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки136 просмотров

Нужен специалист с глубоким знанием МОДХ, для доработки структуры сайта.

Знание МОДХ должно действительно хорошим, наличие подтвержденных проектов.

Лучше не студия, а инд. специалист специализирующийся на МОДХ.

В наличии полностью сформированный пакет того что необходимо сделать.

При положительной реализации возможно постоянное сотрудничество в ведении всех проектов на МОДХ.

ссылка на задание

files.mail.ru/W46QZK

13 лет назад
andrey-stmotor
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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