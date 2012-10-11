Исполнитель для наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок256 просмотров

Добрый день!

Необходимо наполнить сайт контентом (учебные работы). Работы предоставлю (могут быть в архивах - каждая работа в отдельном архиве). Перед добавлением работы необходимо выполнить поиск аналогичной работы в гугле или яндексе использую фрагмент фразы из работы в кавычках (находит только точное соответствие) и проверить ее на антиплагиат http://www.antiplagiat.ru. Часть работ будет забракована по итогам поиска в гугле или яндексе (их размещать не надо). Предлагайте вашу цену за 1 работу - стоимость проверки и стоимость последующего размещения. Возможно долгосрочное сотрудничество т.к. работ много и постоянно поступают новые.

13 лет назад
vladimir_tmb
Владимир 
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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