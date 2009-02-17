Написание программ на VB, VB.NET (в том числе большие проекты с большими базами данных), VBA (мaкросы для Excel, Word, Access), ASP, ASP.NET (программирование серверной части в Web проектах), работа с различными базами данных, наибольший опыт с MS SQL и Access. Опыт работы более 10 лет.