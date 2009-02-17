vladimir_tmb

Владимир Мещеряков vladimir_tmb

 
50 летРоссия/Тамбов
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Написание программ на VB, VB.NET (в том числе большие проекты с большими базами данных), VBA (мaкросы для Excel, Word, Access), ASP, ASP.NET (программирование серверной части в Web проектах), работа с различными базами данных, наибольший опыт с MS SQL и Access. Опыт работы более 10 лет.

VBA
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Lena67
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
ПО для экспорта данных
Нужно мне ПО была разработано в течении 2-х часов с момента публикации и за разумную оплату. Осталась довольна сотрудничеством всем рекомендую.
Задание выполнено в срок. Работой доволен.
Ответный отзыв
Базы данных
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга