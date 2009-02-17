Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Нужно мне ПО была разработано в течении 2-х часов с момента публикации и за разумную оплату. Осталась довольна сотрудничеством всем рекомендую.
Ответный отзыв
Задание выполнено в срок. Работой доволен.
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1 отзыв
от $20
от 1 дня
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