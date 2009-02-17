ПО для экспорта данных

Базы данныхЗавершен8 заявок307 просмотров
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Необходимо сделать ПО для экспорта данных из формата dBASE VI в MS Access. Образцы файлов прилагаю. Задача заполнить таблицы по персjналу в MS Access из существующих данных в dBase.

15 лет назад
Lena67
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
vladimir_tmb
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$20
1 день
Нужно мне ПО была разработано в течении 2-х часов с момента публикации и за разумную оплату. Осталась довольна сотрудничеством всем рекомендую.
Задание выполнено в срок. Работой доволен.
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