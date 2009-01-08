Разработка БД MySQL для Web-сайта

Приветствую всех!

Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения - вчера... Это означает , что нужно очень срочно. Бюджет не высокий. Предложения с высокими ставками рассматриваться не будут. Предоплата 20 % Остальное по выполнению работы. Способы оплаты: Переводна Ваш банковский счет, Western Union, PayPal.

Жду Ваших предложений.