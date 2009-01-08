Разработка БД MySQL для Web-сайта

К завтрашнему дню надо сделать курсовую от силы 2 часа займет есть несколько готовых примеров все подробности в icq
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Приветствую всех!
Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения - вчера... Это означает , что нужно очень срочно. Бюджет не высокий. Предложения с высокими ставками рассматриваться не будут. Предоплата 20 % Остальное по выполнению работы. Способы оплаты: Переводна Ваш банковский счет, Western Union, PayPal.
Жду Ваших предложений.
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