Срочно нужен прораммист для создания базы данных- программы для крупного предприятия. Разработать надо базу по 80 городам, каждая отдельно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужна внешняя обработка 1с для расширения бух учёта коммунального хозяйства к УПП 1.2 украины
оплата межбанк\виза
подробности в аське
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