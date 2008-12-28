База данных- программа для крупного предприятия

Здравствуйте, значит, задача следующая. Есть информация, готовая,есть информация, котораябудетдобавляться. Необходима бд, простая по своейфункции, интересная функционально. У кого есть исходники показывайте, если готовы сделать предлагайте цену. по срокам нужно быстро. В самой бд окно вывода информации (максимум до 3 окон) Много ...