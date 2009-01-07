Разработка базы данных на 1С

Базы данныхЗакрыт15 заявок401 просмотр
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Нам необходимо разработать базу данных на 1С Торговля и склад.

Специфика работы: Шторы продажа и их изготовление (пошив)

1. Расчет зарплаты дизайнеру.

2. Авансовый платеж.

3. Долг клиента

С опытом работы в данной сфере для шторных салонов.

e-mail: [email protected]

15 лет назад
denisida
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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