Разработка базы данных на 1С

Нужно с сайта сгенерировать базу всех регионов/подрегионов .../городов/сел http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale.html - тут справа есть London England Scotland Wales Northern Ireland Major towns & cities кликая на каждый этот регион получаем глубокое дерево под регионов к примеру - England -- East Midlands -- -- Derbyshire -- -- -- ...