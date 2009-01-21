Необходимо написать простенькую базу данных+ админку для клубного проекта+ установить ее на сайт и настроить на сервере: Имя пол: М\Ж телефон: имейл: Укажите свой город: Москва, Киев, Одесса, и т.д. Дальше список городов. Если в Москве и Киеве должен выпадать список станций метро. ...