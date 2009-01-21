MS Access

$50
Базы данныхЗавершен7 заявок241 просмотр
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Необходимо сделать 8 простых заданий в MS Access

Срок - завтра (вечер). Желательно.

Задания - в приложении.

Стоимость - от 500 руб.

Оставляйте свои координаты.

15 лет назад
FonShagin
Иван 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Выполнила работу быстро и качественно. Дипломатично договорились о цене. Меня полностью устроила работа, сроки, и условия выполнения. Рекомендую.
Иван - отличный заказчик, все без лишних вопросов, четко-поставленное задание, быстро оплаченная работа. О чем еще можно мечтать? Рекомендую!
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