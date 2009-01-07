Нужна свежая БД сельхозпроизводителей, в часности зерновых культур по (Ростовская обл., Краснодарский кр., Воронежская обл., Волгоградская обл., Ставропольский кр.), база должна содержать название, форму собственности (колхоз, фермерское хозяйство, СПК), разбивку по районам края или области, полный адрес, тел.,тел.сот. если есть, Email если есть, рассмотрю готовые варианты и под разработку, оболочка не имеет значения, главное актуальность и наполненность, жду ваши предложения.