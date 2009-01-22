Курсовая на MS Access по имеющемуся аналогу

Нам необходимо разработать базу данных на 1С Торговля и склад. Специфика работы: Шторы продажа и их изготовление (пошив) 1. Расчет зарплаты дизайнеру. 2. Авансовый платеж. 3. Долг клиента С опытом работы в данной сфере для шторных салонов. e-mail: [email protected]