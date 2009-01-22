Курсовая на MS Access по имеющемуся аналогу

Нужна свежая БД сельхозпроизводителей, в часности зерновых культур по (Ростовская обл., Краснодарский кр., Воронежская обл., Волгоградская обл., Ставропольский кр.), база должна содержать название, форму собственности (колхоз, фермерское хозяйство, СПК), разбивку по районам края или области, ...
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К завтрашнему дню надо сделать курсовую
от силы 2 часа займет
есть несколько готовых примеров
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