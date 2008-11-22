Tylkozwyciestwo

нужен аналог @livegram для одного канала. Единственное что не устраивает в лайвграме - это ссылка на его бот в приветственном сообщении. Наверняка есть уже готовые решения.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
2 года назад
нужен аналог @livegram для одного канала. Единственное что не устраивает в лайвграме - это ссылка на его бот в приветственном сообщении. Наверняка есть уже готовые решения.
К завтрашнему дню надо сделать курсовую от силы 2 часа займет есть несколько готовых примеров все подробности в icq
www.fratria.ru движок и функции системы сделать идентичные дизайн разработать под другую организацию ваши расценки и сроки - в предложениях icq 140734
Нужен двиг как тут http://www.dosvidos.ru/ + добавить в разделы топ анкет на основе рейтинга который посетители им выставляют icq для связи и подробностей : 140734