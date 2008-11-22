Tylkozwyciestwo

Олег Tylkozwyciestwo

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Курсовая на MS Access по имеющемуся аналогу
+100
Хорошо выполнила свою работу.
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