1с програмирование на торговле и склад 7.7

1. Работа с клиентом в урезанном варианте за не имением времени у клиента производится подбор тканей определяется оринтеровачная стоимость заказа к примеру 1000р.

Далее у клиента нет полной суммы есть кака ята часть мы должны дать человеку чек в виде аванса . пробиваем чек через 1с и фискальный регистратор в виде аванса на сумму 300р. Предварительно заполняя ФИО дизайнера ФИО клиента , адрес, тел . У данного заказа есть № который дает дизайнер. Далее дизайнер оформляет макет заказа где все просчеты по стоимости ткани и т.д. оформляет в программе Эрмитаж эта программа специализированна на шторном деле там просчитывается крой и кол тканей все одним словом. В этой программе дизаенр дает № заказа идентичный на тому на который дили аванс 300р и данный заказ выгружает или импортирует в 1с где программа списывает метражи или резервирует (все должно быть автоматически) и выводит сумму. Момент такой программа Эрмитаж сама просчитывает стоимость заказа . Далее мы обновляем заказ где у нас есть уже аванс в 300р и видим что общая стоимость заказа не 1000р а поменялась стоимость может меняться как в + так и в -.У нас сохраняется данные об авансе в 300р и происходит просчет долга клиента 1100р-300р=800р. Но эта сумма может меняться после того как заказ придет из цеха по пошиву. Цена может поменяться как в + так и в – где мы должны будем еще раз обновить информацию. Далее сведения о заказах должны быть подготовлены к зарплате самой программой % швеям с заказа (заказ закрепляется за швее на моменте формирований заказа или заноситься после) % дизайнера.

Но клиент может оплатить 100% но цена серавно может меняться поле изготовления заказа

по всем вапросам пишите тему в письме [email protected] и icq 403175355