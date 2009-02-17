gutta

Максим Белов gutta

 
38 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 1с програмирование на торговле и склад 7.7

    1. Работа с клиентом в урезанном варианте за не имением времени у клиента производится подбор тканей определяется оринтеровачная стоимость заказа к примеру 1000р. Далее у клиента нет полной суммы есть кака ята часть мы должны дать человеку ...

    Базы данных9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3d программа

    Требуется написание программы для использования в шторном деле. Создание внутреннего интерьера окна со шторами и карнизом в 3d виде с меняющимся интерьером.

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод сайтов

    1.Требуется написать программу для перевода сайтов, поиск через программу по нужным словам или выражениям. Также осуществить поиск по стране чтоб сайты открывались только тех стран которые выбранны. Россия, украина, США, Япония и др .

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад