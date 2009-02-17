Создание интерьеров : комнаты, гостинной , зала напрвленность по стилям(борокко , хай-тек) требование знание стилистики и колористики. аська: 403175355, mail : [email protected]
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- Интерьеры и Экстерьеры51 заявкаЗакрыт15 лет назад
1. Работа с клиентом в урезанном варианте за не имением времени у клиента производится подбор тканей определяется оринтеровачная стоимость заказа к примеру 1000р. Далее у клиента нет полной суммы есть кака ята часть мы должны дать человеку ...Базы данных9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется обработать фотографии в photoshop для дальнейшего использования в программе.Обработка фотографий188 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написание программы для использования в шторном деле. Создание внутреннего интерьера окна со шторами и карнизом в 3d виде с меняющимся интерьером.Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт15 лет назад
1.Требуется написать программу для перевода сайтов, поиск через программу по нужным словам или выражениям. Также осуществить поиск по стране чтоб сайты открывались только тех стран которые выбранны. Россия, украина, США, Япония и др .Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад