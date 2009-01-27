3d программа

1.Требуется написать программу для перевода сайтов, поиск через программу по нужным словам или выражениям. Также осуществить поиск по стране чтоб сайты открывались только тех стран которые выбранны. Россия, украина, США, Япония и др .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание программы для использования в шторном деле. Создание внутреннего интерьера окна со шторами и карнизом в 3d виде с меняющимся интерьером.
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