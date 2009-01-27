Торговый бот для Magic Online

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Необходимо разработать скрипт (можно на AutoIT, можно на чем угодно...) для Magic Online. Сам клиент можно скачать здесь (http://www.wizards.com/magic/Digital/Default.aspx), тестовые аккаунты предоставлю.

Скрипт должен уметь:

1) покупать карту/бустер X по стоимости Y

2) продавать карту/бустер X по стоимости Y

Алгоритм распишу, пример ботов можно посмотреть в игре.

Сайт игры:

http://www.wizards.com/magic/Digital/Default.aspx

Сроки и бюджет – предлагайте.

15 лет назад
gynsus
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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