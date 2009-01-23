Обучающая программа работы аппаратуры

Надо разработать обучающую программу работы аппаратуры на jаvа или на C++. Есть программа та же на вижуал бейсик. Суть программы. Открывается окно там 4раздела:1)теория, просто текст вставить.2) обучение, лицевая панель аппаратуры, назначение кнопок и тумблеров.3)тренаж.4)контроль, последн.необходимо нажимать соотв.кнопки.и выводить оценку. Если есть кто из г.Тверь лучше будет. Могу скинуть бейсик.вариант.