Обучающая программа работы аппаратуры

Требуется разработать WYSIWYG редактор 3D сцен, который в данной версии умеет только загружать объекты, применять текстуры и материалы и перемещать предметы. Результатом работы редактора является C# код, который компилируется в dll-ку и может быть открыт этим ...
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Надо разработать обучающую программу работы аппаратуры на jаvа или на C++. Есть программа та же на вижуал бейсик. Суть программы. Открывается окно там 4раздела:1)теория, просто текст вставить.2) обучение, лицевая панель аппаратуры, назначение кнопок и тумблеров.3)тренаж.4)контроль, последн.необходимо нажимать соотв.кнопки.и выводить оценку. Если есть кто из г.Тверь лучше будет. Могу скинуть бейсик.вариант.
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