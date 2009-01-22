Помощь в разработке ПО на VB.NET

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Имеются две COM библиотеки dll, написанные на VC++ v.6, которые я пытаюсь использовать в своём проекте под VB.NET. В силу того, что я не знаю языка С++ и не имею на его изучение времени, у меня не получается подключить эти библиотеки. Есть исходники программы на С++, использующей эти библиотеки и нормально работающей после компиляции. Имеется так же документация разработчика на эти dll-ки на английском.

Необходима информационная поддержка человека, знающего С++ и VB.NET, в переводе необходимых функций исходника из С++ на VB.NET для возможности использования мною в дальнейшей разработке указанных выше библиотек.

Спецификация на использование библиотек: http://valandis.googlepages.com/E311817FULLSDSMAPIModuleEd1.0.doc

Пример использования на С++: http://valandis.googlepages.com/MyCOMClient.doc

Рабочий проект на С++, использующий эти библиотеки: http://valandis.googlepages.com/Sourcecodev6.rar

15 лет назад
valandis
Poly Vlad 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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