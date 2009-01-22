Клиент-серверноe приложениe на Java, C++

Создание сложного клиент-серверного приложения на Java, C++. Бюджет высокий.

Требуется создание клиент-сервеного приложения. Работа с мобильными устройствами, хранение и архивация данных.

К ознакомлению с Техническим Заданием будут допущены кандидаты, которые имеют соответствующий опыт разработки подобных приложений. Опыт работы на Java и С++.

Требования к кандидатам:

1. Предоставить примеры технического задания, по реализованным проектам. Возможно самые сложные задания, либо проекты с похожей направленностью.

2. Примеры и описания реально реализованных проектов.

3. Дополнительное описание Вашей команды, какими еще навыками обладаете.

4. Проекты, реализованные для мобильных устройств.

Информацию можно присылать по пунктам, нет необходимости собирать весь пакет данных. Присылайте на почту: [email protected]

Полная конфиденциальность полученных данных гарантируется.