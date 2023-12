Скрипт под Exel

В pbx комплексе хранится информация о звонках пользователей системы телефонии. Затем эту информацию экспортируют в экселевский файл, который с помощью скриптов должен быть обработан. Задача и алгаритм описаны ниже. Входящие даные (приложены):

Таблица с тприфами и кодами операторов. Даные по этой таблице потоянно присутствуют в необходимом размещении.

Таблица звонков. Эта таблица подгружается по запросу из любой директории, с любым именем файла

Исходящие даные:

(приметка: "?" - любое количество любых символов но в даном случае - цифр)

Папка с датой в названии

в ней - файлы с именем внутрннего номера телефона ("101" например)

В каждом файле - вкладки "Общее", "Городские" (для звонков по городу (без кода или 044), Kyivstar, UMC, ...и далее операторы... , Межгород, Зарубеж. Звонки по вкладкам беруться из таблици звонков, распределяютс по файлам используя колонку "From", По владкам внутри файла распределяются используя данные колонки "To" используя также даные из таблици тарифов и кодов. Вконце списка необходимо посчитать общее колличество звонков и сумму времени звонков "Duration, min:sec". Внутри списка данные сортировать по полю "To". Вкладка "Городские" содержин как звонки в формате "8044ххххххх" так и "(не 8)хххххх", а вкладка "Межгород" - "80хххххххх?" причём коды - не присутствующие в таблице тарифов с кодами. "Вкладка "Зарубеж" - содержит звонки в формате "+(не 38)ххххххххх?" и "810(не 38)ххххххххх?"

Страница общие:

Содержит даные на основе бругих вкладок. Пример приложен.

В поле "Дата отчёта даные поступают - из колонки "Date And Time" как самая ранняя и самая позняя встречающаяся дата.