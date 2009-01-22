Скрипт под Exel

По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё ...
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В pbx комплексе хранится информация о звонках пользователей системы телефонии. Затем эту информацию экспортируют в экселевский файл, который с помощью скриптов должен быть обработан. Задача и алгаритм описаны ниже. Входящие даные (приложены):
Таблица с тприфами и кодами операторов. Даные по этой таблице потоянно присутствуют в необходимом размещении.
Таблица звонков. Эта таблица подгружается по запросу из любой директории, с любым именем файла
Исходящие даные:
(приметка: "?" - любое количество любых символов но в даном случае - цифр)
Папка с датой в названии
в ней - файлы с именем внутрннего номера телефона ("101" например)
В каждом файле - вкладки "Общее", "Городские" (для звонков по городу (без кода или 044), Kyivstar, UMC, ...и далее операторы... , Межгород, Зарубеж. Звонки по вкладкам беруться из таблици звонков, распределяютс по файлам используя колонку "From", По владкам внутри файла распределяются используя данные колонки "To" используя также даные из таблици тарифов и кодов. Вконце списка необходимо посчитать общее колличество звонков и сумму времени звонков "Duration, min:sec". Внутри списка данные сортировать по полю "To". Вкладка "Городские" содержин как звонки в формате "8044ххххххх" так и "(не 8)хххххх", а вкладка "Межгород" - "80хххххххх?" причём коды - не присутствующие в таблице тарифов с кодами. "Вкладка "Зарубеж" - содержит звонки в формате "+(не 38)ххххххххх?" и "810(не 38)ххххххххх?"
Страница общие:
Содержит даные на основе бругих вкладок. Пример приложен.
В поле "Дата отчёта даные поступают - из колонки "Date And Time" как самая ранняя и самая позняя встречающаяся дата.
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