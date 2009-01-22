3D редактор c#. Версия 0.1

По сути это дипломная работа. тема работы "создание комплекса инструктивных материалов по организации СКС для общеобразовательных учреждений". сам проект должен включать в себя теоретическую и так сказать практическую часть. Теорию я собрал , сделал... всё ...
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Требуется разработать WYSIWYG редактор 3D сцен, который в данной версии умеет только загружать объекты, применять текстуры и материалы и перемещать предметы.
Результатом работы редактора является C# код, который компилируется в dll-ку и может быть открыт этим же редактором.
Ключевые моменты:
В качестве рендера используется OGRE (MOGRE),
нужна подсветка синтаксиса в RichTextBoxe (или чем-то аналогичном, можно сторонний компонент),
нужна Runtime(средствами .NET а не csc.exe) компиляция кода с выводом ошибок,
.NET 2.0, Visual Studio 2005 SP1
Заготовка редактора с начальным GUI, которая умеет загружать сцены на лету из dll уже есть и прилагается.
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