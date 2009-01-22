3D редактор c#. Версия 0.1

Требуется разработать WYSIWYG редактор 3D сцен, который в данной версии умеет только загружать объекты, применять текстуры и материалы и перемещать предметы.

Результатом работы редактора является C# код, который компилируется в dll-ку и может быть открыт этим же редактором.

Ключевые моменты:

В качестве рендера используется OGRE (MOGRE),

нужна подсветка синтаксиса в RichTextBoxe (или чем-то аналогичном, можно сторонний компонент),

нужна Runtime(средствами .NET а не csc.exe) компиляция кода с выводом ошибок,

.NET 2.0, Visual Studio 2005 SP1

Заготовка редактора с начальным GUI, которая умеет загружать сцены на лету из dll уже есть и прилагается.

http://narod.ru/disk/5176230000/Editor.rar.html