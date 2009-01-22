Класс на С# для ASP.NET

Краткое описание:

Необходим класс (или библиотека классов) и интерфейс, использующий их для реализации нотации ePC моделирования бизнес процессов.

Основная идея:

--пользователь с помощью панели инструментов составляет модель бизнес процесса (как в MS Visio)

--по составленной модели заполняется БД (MS SQL Server), учитывающая структуру модели, функции каждого блока, взаимосвязи между блоками.

-- пользователь может открывать ранее составленную модель, редактировать и удалять ее.

=интерфейс как в MS Visio - панель инструментов, содержащих набор блоков согласно нотации EPC, и поле рисования

=пользователь выбирает необходимые блоки путем перетаскивания их в поле рисования, назначает свойства блоков,

=пользователь указывает взаимосвязь между блоками (кликанием мышки по блокам), согласно функциональному назначению блоков

=в результате получаем:

-прорисовку модели всего бизнес процесса

-заполненную БД,содержащую данную модель БП (для дальнейшей привязки к исполнителям, документам)

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