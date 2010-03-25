Поисковая оптимизация, Интернет-маркетинг

Заказчикам:

Предлагаю услуги:

- Оптимизация и продвижение в поисковых системах (вывод в TOP-10 Яндекс, Google, Rambler)

- Разработка и оптимизация CRM-систем

- Программирование и разработка web-приложений любой сложности

Фрилансерам:

Переодически нуждаюсь в услугах копирайтеров и контент-менеджеров.