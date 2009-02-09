Софт для работы с web-камерой

$50
Прикладное ПОЗавершен6 заявок356 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать программу или предложить уже готовое решение, небольшой программки, для работы с WEB-Камерой.

Задача программы: на авто-пилоте, каждые 10 секунд, делать снимок (при помощи web-камеры) и сохранять его в графическом формате (JPG или BMP).

Таким образом при помощи данного софта должна получаться серия упорядоченных фотографий с момента включения камеры и до её выключения. Ограничений по времени работы и количеству фоток не должно быть, т.к. камера будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

От Вас требуется либо авторское решение данной задачи (писать софт), либо ссылка на полнофункциональную версию искомого софта стороннего разработчика + пояснение, где и как в данной программе подключается анналогичная функция.

Если Вы даете ссылку на закачку уже готового решения, то получаете $5 на свой Webmoney кошелек.

Если беретесь за разработку, бюджет до $50

15 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Все генияльное просто! Вот как можно охарактеризовать работу Сергея. Спасибо за оперативность!
Все прошло отлично!
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