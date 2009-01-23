Java, Устранение проблемы

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У меня проблема с Java, нужна консультация, которую я могу оплатить. Мой Java программист не может справиться с авторизацией на SOAP сервере (HTTPS) с сертификатами, я тоже не могу.

Есть корневой сертификат (корпоративного центра сертификации), сертификат сервера, им подписанный, мой подписанный сертификат. Я создал keystore, положил вместо системного cacerts. Обращаясь через wsimport я получаю ошибку 403, обращаясь из OpenSSL или из браузера (я соответствующим образом отформатировал сертификаты) я получаю WSDL документ как и должно быть. То есть сертификаты в порядке.

15 лет назад
Pilat66
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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