Java, Устранение проблемы

У меня проблема с Java, нужна консультация, которую я могу оплатить. Мой Java программист не может справиться с авторизацией на SOAP сервере (HTTPS) с сертификатами, я тоже не могу.

Есть корневой сертификат (корпоративного центра сертификации), сертификат сервера, им подписанный, мой подписанный сертификат. Я создал keystore, положил вместо системного cacerts. Обращаясь через wsimport я получаю ошибку 403, обращаясь из OpenSSL или из браузера (я соответствующим образом отформатировал сертификаты) я получаю WSDL документ как и должно быть. То есть сертификаты в порядке.