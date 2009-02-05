Управление видимостью окон

$30
Прикладное ПОЗавершен5 заявок369 просмотров
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Описание задания тут - http://docs.google.com/Doc?id=ddm69h42_1d893mkd6

15 лет назад
Kai7ru
Андрей 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Mirr0
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Замечания и просьбы о дополнениях по ходу работы принимимались благожелательно и вовремя выполнялись.
Отличный заказчик. Никаких претензий.
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