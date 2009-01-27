Тюнинг известных браузеров

Приветствую.

Требуется получить список настроек (и способ их изменения) для всех известных браузеров.

Поясню. У каждого браузера, наряду со стандартными настройками, есть большое количество "скрытых" (about:config в firefox, к примеру). Нужен аннотированный список данных опций: что за настройка, возможные ее значения, зачем применяется и на что влияет. Данная информация, насколько мне известно, полностью открыта и доступна для изучения.

Браузеры, которые интересуют на данный момент: Firefox (2.X,3.X), IE (6-8), Opera (9.X), Google Chrome (2.X). Альтернативные браузеры менее интересны, но так же готов обсуждать.

Оплата по факту, оговаривается с каждым кандидатом.