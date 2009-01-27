Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист.

По ссылке http://itivy.net/task/118/task.rar вы найдёте полное задание на проект и условия работы.

К программе требуется комментарий в коде.

Использовать любой язык и среду разработки.

Кого заинтересовало, пишите нам на ящик coder{собака}itivy.com .

С нашей стороны, из всех предложений будет выбран программист для выполнения работы.

Рассматриваем кандидатуры в порядке очереди получения писем от вас.

Обязательные требования:

1. В теме письма укажите "Работа с портами PS/2 и VGA.".

2. В самом письме укажите сервис, на котором вы нашли нашу заявку, а так же укажите ссылку на ваш регистрационный профиль. Перед тем, как делать предложение, просьба, зарегистрируйтесь на данном сервисе.

3. В коде программы должны быть подробные комментарии.

4. Способ и вид оплаты работы - оговариваются индивидуально.

5. Если у вас нет времени на работу или вы не уверены в своих знаниях - лучше не пишите.