Задача: Создание кросс-платформенного(Win,Linux) клиентского приложения. Дано: Клиентское приложение должно взаимодействовать с серверной частью. Имеется: Архив-пример клиента и сервера. Клиент под windows серер написан на perl. В клиентской части необходимо реализовать: - Необходимо организовать ключи и шифрование. - Интерфейс - Взаимодействие ...
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Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист.
По ссылке http://itivy.net/task/118/task.rar вы найдёте полное задание на проект и условия работы.
К программе требуется комментарий в коде.
Использовать любой язык и среду разработки.
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С нашей стороны, из всех предложений будет выбран программист для выполнения работы.
Рассматриваем кандидатуры в порядке очереди получения писем от вас.
Обязательные требования:
1. В теме письма укажите "Работа с портами PS/2 и VGA.".
2. В самом письме укажите сервис, на котором вы нашли нашу заявку, а так же укажите ссылку на ваш регистрационный профиль. Перед тем, как делать предложение, просьба, зарегистрируйтесь на данном сервисе.
3. В коде программы должны быть подробные комментарии.
4. Способ и вид оплаты работы - оговариваются индивидуально.
5. Если у вас нет времени на работу или вы не уверены в своих знаниях - лучше не пишите.
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