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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$600
0 баллов
16 лет назад
Eще ни разу не встречала таких плохих, во всех выражениях, исполнителей, как данная организация. Еще ни разу не присылали наработки по проекту – хотя должны были это сделать 3 недели назад. Каждый день говорят, что вышлют завтра. Судя по всему, работу у них выполняют студенты 2-3 курсов – тогда все понятно. В конце концов, прислали какой-то специальный «левый» архив, который вообще не открывается. На вопрос переподачи почты – исполнители молчат как РЫБЫ уже неделю. Ужас, какие работники. Поначалу всегда были на связи, но как пришло время показывать результат вдруг стали исчезать – то на 1 неделю, а потом и вовсе на 2 недели исчезли. Мотивировали: то у них День независимости, то студенты сдают сессию, то они перекраивают себе почтовый сервер и т.п. Короче лапшу вешать на уши умеют. Хотя найти возможность выйти на связь за 2 недели в наше время не составляет труда – десятки способов. Но им хоть бы что…. От меня даже стали шифроваться в аське (ICQ offline), чтобы я их не мучила вопросами о наработках – по крайней мере, для меня. Для остальных же они в сети. Прячутся как маленькие дети. И что самое странное - с их стороны не было ни одного вопроса насчет реализаций модулей проекта – не уж то мои мысли научились читать. Мда … просто нет слов какими я могла бы описать данную «контору». Думаю, что я оберегу не один десяток заказчиков от данных «горе-программистов». Господа заказчики, держитесь подальше от этой команды
$1500
0 баллов
17 лет назад
Здравствуйте люди, хочу Вам сообщить новость об этом человеке... Мы с ним договорились на изготовление программы, он как мне писал начал ее делать, я у него постоянно интересовался как там продвигаются дела, он говорил что программа делается но спустя 2 месяца он мне пишет что у них уволился программист который брался делать эту программу что он не несет ответсвенности то что не он брался делать и то что его не устраивает цена на которую мы с самого начала договаривались причем она названа была им, я ему писал что я договаривался с ним и если он взял на себя эту работу то он должен был ее сделать, потом у него начался игнор, он отказался от всего и получается я потратил 2 месяца в пустую на ожидание программы... У меня есть вся переписка по icq с ним, по требованию людей могу ее предоставить, не имейте дела с этим человеком!!!
$40
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!