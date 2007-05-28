Eще ни разу не встречала таких плохих, во всех выражениях, исполнителей, как данная организация. Еще ни разу не присылали наработки по проекту – хотя должны были это сделать 3 недели назад. Каждый день говорят, что вышлют завтра. Судя по всему, работу у них выполняют студенты 2-3 курсов – тогда все понятно. В конце концов, прислали какой-то специальный «левый» архив, который вообще не открывается. На вопрос переподачи почты – исполнители молчат как РЫБЫ уже неделю. Ужас, какие работники. Поначалу всегда были на связи, но как пришло время показывать результат вдруг стали исчезать – то на 1 неделю, а потом и вовсе на 2 недели исчезли. Мотивировали: то у них День независимости, то студенты сдают сессию, то они перекраивают себе почтовый сервер и т.п. Короче лапшу вешать на уши умеют. Хотя найти возможность выйти на связь за 2 недели в наше время не составляет труда – десятки способов. Но им хоть бы что…. От меня даже стали шифроваться в аське (ICQ offline), чтобы я их не мучила вопросами о наработках – по крайней мере, для меня. Для остальных же они в сети. Прячутся как маленькие дети. И что самое странное - с их стороны не было ни одного вопроса насчет реализаций модулей проекта – не уж то мои мысли научились читать. Мда … просто нет слов какими я могла бы описать данную «контору». Думаю, что я оберегу не один десяток заказчиков от данных «горе-программистов». Господа заказчики, держитесь подальше от этой команды