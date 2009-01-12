Необходимо сделать работу Задание - во вложении Если есть уточняющие вопросы - задавайте
Железнодорож. касса. Задача для программиста Java.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно.
Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист, специализирующийся на Java.
По ссылке http://itivy.net/task/java/59/task.rar вы найдёте полное задание на проект.
К программке требуется комментарий в коде + блок-схемы функций (Word).
Кого заинтересовало, пишите нам на ящик coder{собака}itivy.com .
С нашей стороны, из всех предложений будет выбран программист для выполнения работы. Выбор происходит в порядке очереди получения писем от вас.
Обязательные требования:
1. В теме письма укажите "Железнодорожная касса. Программист Java." (ничего другого!)
2. Внимательно (!) читать (!) задание работы и требования к ней.
3. В самом письме укажите сервис, на котором вы нашли нашу заявку, а так же укажите ссылку на ваш регистрационный профиль. Перед тем, как делать предложение, просьба, зарегистрируйтесь на данном сервисе и разместите предложение под проектом.
3. В коде программы должны быть подробные комментарии и блок-схемы функций (Word).
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