Применение методов внушения

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок276 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима практическая часть (качественный эксперимент) для работы на тему "Применение методов внушения в оперативно-розыскной деятельности" (желательно, на примере работы с информантами органов МВД)

Некоторые материалы имеются.

[email protected]

15 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Курс.раб.Бизнес планирование брачного агентства

    Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» на тему «Бизнес планирование брачного агентства». Данная работа должна быть выполнена по общероссийским стандартам написания курсовых работ. Так же важно ,что бы для написания этой работы использовался ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Спецтехнология

    Необходимо написать дипломную работу для техникума. Предмет: спецтехнология. Главы: 1. Оштукатуривание 4-х гранных колонн на металлическом каркасе 2. Улучшенная окраска неводными составами Срок до 12 часов по Москве воскресенья (до 18.01.09) Может, у кого готовый есть, но не интернет

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа

    Уважаемые фрилансеры! Кто смог бы написать курсовую работу на тему: "Развитие государства и права в Византии" Объем работы: минимум 30 страниц. Оплата: Webmoney. Язык написания: украинский. Огромная просьба оставлять предложения из расчета 1 доллар - 5 грн.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Две учебные программы на Delphi 7

    Необходимо написать 2 учебные программы на Delphi 7 Тема: Структуры и алгоритмы обработки данных Программы идентичны по функционалу, но имеют различия в алгоритмах. Пользовательский интерфейс самый простой. Очень важно, не отклонятся от алгоритмов и пояснений по каждому пункту ...

    Delphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Проверить курсовик по схемотехнике

    $10

    Есть такое задание. нужно проверить мой курсовик по схемотехнике (курсовик делал другой, но там оказались свои заморочки и я не знаю сделан ли он правильно или нет...) чтобы там рассчеты, схема было все правильно. если чтото ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по экономике частично

    Есть список вопросов: 1. Анализировать движение основных средств. 2. Анализировать обеспеченность предприятия основными средствами. 3. Рассчитать резервы увеличения фонда отдачи и фонда рентабельности. 4. Провести анализ производства и реализации продуктов. 5. Сделать анализ труда и его оплаты. Необходимо провести только расчеты, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад