Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» на тему «Бизнес планирование брачного агентства». Данная работа должна быть выполнена по общероссийским стандартам написания курсовых работ. Так же важно ,что бы для написания этой работы использовался ...
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Необходима практическая часть (качественный эксперимент) для работы на тему "Применение методов внушения в оперативно-розыскной деятельности" (желательно, на примере работы с информантами органов МВД)
Некоторые материалы имеются.
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