Насосы и вентиляция

Уважаемые фрилансеры! Кто смог бы написать курсовую работу на тему: "Развитие государства и права в Византии" Объем работы: минимум 30 страниц. Оплата: Webmoney. Язык написания: украинский. Огромная просьба оставлять предложения из расчета 1 доллар - 5 грн.
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Курсовой проект 4 курс инженерно-строительная специальность.
Задание на емейл.
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