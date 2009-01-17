С++, курсовая

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок261 просмотр
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Задание - во вложении

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15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
hemn
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Нравится работать с Александром! Помимо указанного задания, выполнил и другие. Все подробно объясняет, уверенно, спокойно и терпеливо, что очень важно в нашей работе, а тем более, в области программирования. На данный момент продолжаем сотрудничество. Рекомендую!