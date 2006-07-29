Есть сетевой каталог с большим кол. файлов msOffice. Требуется _совет_: Как просто и надежно ограничить количество прочтанных файлов до 20 шт. в день. Вести лог, где регистрируются все прочитанные файлы за день. Просмотр самого содержимого каталога ...
- $5Базы данных10 заявокЗакрыт16 лет назад
1.Есть базовый движек для ресурса. 2. Перенести сайт с одного домена на другой домен. 3. Переписать существующий поиск PHP+mySQL. Сделать его полнотектовым. Поиск максимально приближенной фразы в БД mySQL. Искать нужно сначала записи, где есть все искомые ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Система учета на базе 1:С Предприятие - Украина Есть: 1. Центральная БД 2. Удаленная БД Схема: 1. Принимаем заказ. 2. Вносятся данные заказчика в т.ч. отсканированные материалы (набор файлов jpg и других типов) 3. База Удаленная реплицируется (пересылается заказ со всеми материалами) по E-mail или напрямую через ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Наполнение Таблицы БД Access данными полей свойств текстовых файлов (doc, rtf). Файлы находятся в каталогах и подкаталогах разного уровня. Требуется проводить сканирование до самых низких подкаталогов. Количество файлов 2-3 тыс. В проекте есть ТЗ и его ...Базы данных1 исполнительЗавершен17 лет назад
Дизайн, запуск и сопровождение сайта рефератов. Разобраться в чужом двиге (PHP+mySQL). Сделать дизайн. Запустить. Крутить. Сопровождать. На _постоянной_ основе как штатный web-мастер. Не разовый проект. Желательно Киев или Украина.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Ищем _Умного_ WEB-мастера. Умения( ) { - Продвижение {без "черных" технологий} - PHP {разобраться в чужом, написать свое, освоить движок}; - Дизайн {предложить, нарисовать, внедрить}; - Мозг {мечтать, думать, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
Дизайн, запуск и сопровождение сайта рефератов. Разобраться в чужом двиге (PHP+mySQL). Сделать дизайн. Запустить. Крутить. Сопровождать. На _постоянной_ основе как штатный web-мастер. Не разовый проект. Желательно Киев или Украина.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть рабочий движок сайта рефератов. Двиг сделан на SQL. Скачиваемые рефераты формируються на базе текстовых файлов. Нужно вместо ТХТ-файлов использовать поля БД. Скачиваемые реферты “на лету” должны формароваться из полей БД SQL. Если Коротко - нужно ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
Собрать из множества DOC-файлов поля свойств документов в БД Access (есть подробное ТЗ)Прикладное ПО29 заявокЗакрыт17 лет назад