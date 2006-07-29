Alua

Гость Alua

 
55 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Ограничение количества прочитанных файлов

    $5

    Есть сетевой каталог с большим кол. файлов msOffice. Требуется _совет_: Как просто и надежно ограничить количество прочтанных файлов до 20 шт. в день. Вести лог, где регистрируются все прочитанные файлы за день. Просмотр самого содержимого каталога ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программирование и сопровождение ресурса

    1.Есть базовый движек для ресурса. 2. Перенести сайт с одного домена на другой домен. 3. Переписать существующий поиск PHP+mySQL. Сделать его полнотектовым. Поиск максимально приближенной фразы в БД mySQL. Искать нужно сначала записи, где есть все искомые ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система учета на базе 1:С Предприятие - Украина

    Система учета на базе 1:С Предприятие - Украина Есть: 1. Центральная БД 2. Удаленная БД Схема: 1. Принимаем заказ. 2. Вносятся данные заказчика в т.ч. отсканированные материалы (набор файлов jpg и других типов) 3. База Удаленная реплицируется (пересылается заказ со всеми материалами) по E-mail или напрямую через ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение БД Access полями свойств *.doc, *.rtf

    Наполнение Таблицы БД Access данными полей свойств текстовых файлов (doc, rtf). Файлы находятся в каталогах и подкаталогах разного уровня. Требуется проводить сканирование до самых низких подкаталогов. Количество файлов 2-3 тыс. В проекте есть ТЗ и его ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн, запуск и сопровождение сайта рефератов

    Дизайн, запуск и сопровождение сайта рефератов. Разобраться в чужом двиге (PHP+mySQL). Сделать дизайн. Запустить. Крутить. Сопровождать. На _постоянной_ основе как штатный web-мастер. Не разовый проект. Желательно Киев или Украина.

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищем WEB-мастера.

    Ищем _Умного_ WEB-мастера. Умения( ) { - Продвижение {без "черных" технологий} - PHP {разобраться в чужом, написать свое, освоить движок}; - Дизайн {предложить, нарисовать, внедрить}; - Мозг {мечтать, думать, ...

    PHP
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Запуск и сопровождение сайта рефератов

    Дизайн, запуск и сопровождение сайта рефератов. Разобраться в чужом двиге (PHP+mySQL). Сделать дизайн. Запустить. Крутить. Сопровождать. На _постоянной_ основе как штатный web-мастер. Не разовый проект. Желательно Киев или Украина.

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модификация двига

    $50

    Есть рабочий движок сайта рефератов. Двиг сделан на SQL. Скачиваемые рефераты формируються на базе текстовых файлов. Нужно вместо ТХТ-файлов использовать поля БД. Скачиваемые реферты “на лету” должны формароваться из полей БД SQL. Если Коротко - нужно ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
d_novitsky
Дмитрий 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Наполнение БД Access полями свойств *.doc, *.rtf
Приятно работать с образованными людьми. Заказчик понимает суть задачи, при решении трудных вопросов готов всегда идти на встречу программистам. От совместной работы над текущим проектом у коллектива Itivy© Software остались только положительные впечатления. Предлагаем заказчику дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена на отлично. Высокий профессиональный уровень. Сделано больше, чем требовалось и оговаривалось в Тех.Задании.
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