Есть сетевой каталог с большим кол. файлов msOffice. Требуется _совет_: Как просто и надежно ограничить количество прочтанных файлов до 20 шт. в день. Вести лог, где регистрируются все прочитанные файлы за день. Просмотр самого содержимого каталога ...