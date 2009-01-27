Работа с проектами OpenSource

Задача: Создание кросс-платформенного(Win,Linux) клиентского приложения. Дано: Клиентское приложение должно взаимодействовать с серверной частью. Имеется: Архив-пример клиента и сервера. Клиент под windows серер написан на perl. В клиентской части необходимо реализовать: - Необходимо организовать ключи и шифрование. - Интерфейс - Взаимодействие ...
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Необходимо разработать подход для получения целевых классов из больших OpenSource библиотек.
С сохранением их работоспособности.
Любую методику позволяющую более менне упростить ручной перебор всех классов.
ICQ: 391912529
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