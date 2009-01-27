Работа с проектами OpenSource

Нужна программа для электронного просмотра журналов (в интернете, а также на компе с носителя) Вот как пример того, что нужно сделать: http://www.zinio.com/express3?issue=344513636&o=int&prev=sub Прошу сообщить предварительный бюджет на эту работу. Буду благодарен, если вышлете образцы каких-либо ваших собственных ...