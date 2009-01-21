Клиент для принятия и обработки заказов службы такси. Платформа: WindowsXP Среда vc2005 C# Субд MSSQL -Клиент для принятия заявки на вызов такси, обработка заявки (фиксация подачи машины, выхода клиента и т. д.) -Хранение архива заявок, итоговые отчеты по автомобилям за ...
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Необходимо создать база данных для управления сайтом
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