АРМ диспетчера службы такси

Клиент для принятия и обработки заказов службы такси.

Платформа: WindowsXP

Среда vc2005 C#

Субд MSSQL

-Клиент для принятия заявки на вызов такси, обработка заявки (фиксация подачи машины, выхода клиента и т. д.)

-Хранение архива заявок, итоговые отчеты по автомобилям за период

-Ведение списков водителей, диспетчеров.

-Подстановка улиц(из КЛАДР)

-Фиксация телефонов клиентов (для предоставления скидок постоянным)

-Привязка GSM модема для отправки sms уведомления клиенту на телефон("машина ХХХ выехала")

-веденеие баланса водителя(от стоимости за заявку)

Отчеты: по водителям, диспетчерам и т.д.

Среда критична, Делфи не подойдет

Требования к интерфейсу:

-разграничение доступа: диспетчер, директор

-эргономичность (чтобы максимально упростить ввод заявки: например,по номеру телефона подставляются улицы, если уже ранее клиент вызывал, по первым буквам предлагаются варианты улиц и т.д. , все требования есть в подробном тз)

-формирование отчетов за период

-многопользовательский клиент (1-4 рабочих места)

Основные объекты данных:

-водители

-диспетчера

-клиенты (телефон, информация о предоставленных скимдках)

-текущие заказы

-обработанные

-архив

-финансы водителей(операции со счетом водителя)

-улицы (импорт из КЛАДР)

Возможность дальнейшего дополнения программы собственными доработками на базе вашего исходного кода.

Эти требования для первой версии клиента, в дальнейшем предполагается дополнить программу картой города, интернет синхронизацией ( для удаленного администрирования), передачей заявок на сервер для работы водителей через кпк или мобильный телефон, автоматический ввод номера телефона в карточку клиента при приеме заказа (доп аппаратное обеспечение), синхронизация с городской сетью касс мультиоплат, автоматическое обновление ПО с интернет сервера, автоматический отзвон клиенту о факте подачи машины роботом, синхранизация с удаленными диспетчерскими через сеть интернет.