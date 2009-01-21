АРМ диспетчера службы такси

Основным назначением программы является обработка информации от поставщиков товаров. Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций: • хранение информации о товарах (в том числе и изображения (до 5 штук)); • обработка информации пользователем; • ввод информации пользователем и импорт из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент для принятия и обработки заказов службы такси.
Платформа: WindowsXP
Среда vc2005 C#
Субд MSSQL
-Клиент для принятия заявки на вызов такси, обработка заявки (фиксация подачи машины, выхода клиента и т. д.)
-Хранение архива заявок, итоговые отчеты по автомобилям за период
-Ведение списков водителей, диспетчеров.
-Подстановка улиц(из КЛАДР)
-Фиксация телефонов клиентов (для предоставления скидок постоянным)
-Привязка GSM модема для отправки sms уведомления клиенту на телефон("машина ХХХ выехала")
-веденеие баланса водителя(от стоимости за заявку)
Отчеты: по водителям, диспетчерам и т.д.
Среда критична, Делфи не подойдет
Требования к интерфейсу:
-разграничение доступа: диспетчер, директор
-эргономичность (чтобы максимально упростить ввод заявки: например,по номеру телефона подставляются улицы, если уже ранее клиент вызывал, по первым буквам предлагаются варианты улиц и т.д. , все требования есть в подробном тз)
-формирование отчетов за период
-многопользовательский клиент (1-4 рабочих места)
Основные объекты данных:
-водители
-диспетчера
-клиенты (телефон, информация о предоставленных скимдках)
-текущие заказы
-обработанные
-архив
-финансы водителей(операции со счетом водителя)
-улицы (импорт из КЛАДР)
Возможность дальнейшего дополнения программы собственными доработками на базе вашего исходного кода.
Эти требования для первой версии клиента, в дальнейшем предполагается дополнить программу картой города, интернет синхронизацией ( для удаленного администрирования), передачей заявок на сервер для работы водителей через кпк или мобильный телефон, автоматический ввод номера телефона в карточку клиента при приеме заказа (доп аппаратное обеспечение), синхронизация с городской сетью касс мультиоплат, автоматическое обновление ПО с интернет сервера, автоматический отзвон клиенту о факте подачи машины роботом, синхранизация с удаленными диспетчерскими через сеть интернет.
- Похожие заказы
- Базы данных32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Ищу программиста в помощь фрилансеру, который не укладывается в сроки по личным обстоятельствам. Работать надо будет параллельно. Техзадание и переговоры об условиях с тем кого выберу на основании портфолиоБазы данных28 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, ...Базы данных5 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...Закрыт15 лет назад
К завтрашнему дню надо сделать курсовую от силы 2 часа займет есть несколько готовых примеров все подробности в icqЗавершен15 лет назад
Нужна свежая БД сельхозпроизводителей, в часности зерновых культур по (Ростовская обл., Краснодарский кр., Воронежская обл., Волгоградская обл., Ставропольский кр.), база должна содержать название, форму собственности (колхоз, фермерское хозяйство, СПК), разбивку по районам края или области, ...Базы данных7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нам необходимо разработать базу данных на 1С Торговля и склад. Специфика работы: Шторы продажа и их изготовление (пошив) 1. Расчет зарплаты дизайнеру. 2. Авансовый платеж. 3. Долг клиента С опытом работы в данной сфере для шторных салонов. e-mail: [email protected]Базы данных15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать 8 простых заданий в MS Access Срок - завтра (вечер). Желательно. Задания - в приложении. Стоимость - от 500 руб. Оставляйте свои координаты.Завершен15 лет назад
Здравствуйте, Нужно написать базу данных в Access2003. ТЗ в атаче. Для выбора кондидата мне нужно срок исполнения и стоимость.Завершен15 лет назад
Срочно нужна внешняя обработка 1с для расширения бух учёта коммунального хозяйства к УПП 1.2 украины оплата межбанк\виза подробности в аськеБазы данных4 заявкиЗакрыт15 лет назад