Программа учета и обработки информации о товарах

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Основным назначением программы является обработка информации от поставщиков товаров.

Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих

функций:

• хранение информации о товарах (в том числе и изображения (до 5 штук));

• обработка информации пользователем;

• ввод информации пользователем и импорт из файла (xls или csv);

• сравнение нескольких товаров;

• создание файла (jpg или pdf) с полной информацией о товаре (поддержка шаблонов);

• рассылка почты.

Программа должна работать по локальной сети.

Пример работы с программой.

1. Создаем новый тип товара (например: “стол”)

2. Задаем возможные характеристики товаров этого типа (например: высота (мм), ширина (мм), материал)

3. Добавляем первый товар данного типа (Стол1, В=1000, Ш=1500, дерево)

4. Добавляем второй товар данного типа (Стол2, В=1000, Ш=1200, стекло)

5. Добавляем третий товар данного типа (Стол3, В=1100, Ш=1300, стекло, цвет синий/черный(!))

6. Добавляем новую характеристику данного товара (цвет)

Предложения писать в почту: [email protected]

В письме укажите примерную стоимость.

Так же возможно общение через Skype.

15 лет назад
Den_mbc
Den Shkatov 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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