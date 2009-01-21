Программа учета и обработки информации о товарах

Ищу программиста в помощь фрилансеру, который не укладывается в сроки по личным обстоятельствам. Работать надо будет параллельно. Техзадание и переговоры об условиях с тем кого выберу на основании портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основным назначением программы является обработка информации от поставщиков товаров.
Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих
функций:
• хранение информации о товарах (в том числе и изображения (до 5 штук));
• обработка информации пользователем;
• ввод информации пользователем и импорт из файла (xls или csv);
• сравнение нескольких товаров;
• создание файла (jpg или pdf) с полной информацией о товаре (поддержка шаблонов);
• рассылка почты.
Программа должна работать по локальной сети.
Пример работы с программой.
1. Создаем новый тип товара (например: “стол”)
2. Задаем возможные характеристики товаров этого типа (например: высота (мм), ширина (мм), материал)
3. Добавляем первый товар данного типа (Стол1, В=1000, Ш=1500, дерево)
4. Добавляем второй товар данного типа (Стол2, В=1000, Ш=1200, стекло)
5. Добавляем третий товар данного типа (Стол3, В=1100, Ш=1300, стекло, цвет синий/черный(!))
6. Добавляем новую характеристику данного товара (цвет)
Предложения писать в почту: [email protected]
В письме укажите примерную стоимость.
Так же возможно общение через Skype.
- Похожие заказы
- $500Базы данных28 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, ...Базы данных5 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...Закрыт15 лет назад
К завтрашнему дню надо сделать курсовую от силы 2 часа займет есть несколько готовых примеров все подробности в icqЗавершен15 лет назад
Нужна свежая БД сельхозпроизводителей, в часности зерновых культур по (Ростовская обл., Краснодарский кр., Воронежская обл., Волгоградская обл., Ставропольский кр.), база должна содержать название, форму собственности (колхоз, фермерское хозяйство, СПК), разбивку по районам края или области, ...Базы данных7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нам необходимо разработать базу данных на 1С Торговля и склад. Специфика работы: Шторы продажа и их изготовление (пошив) 1. Расчет зарплаты дизайнеру. 2. Авансовый платеж. 3. Долг клиента С опытом работы в данной сфере для шторных салонов. e-mail: [email protected]Базы данных15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать 8 простых заданий в MS Access Срок - завтра (вечер). Желательно. Задания - в приложении. Стоимость - от 500 руб. Оставляйте свои координаты.Завершен15 лет назад
Здравствуйте, Нужно написать базу данных в Access2003. ТЗ в атаче. Для выбора кондидата мне нужно срок исполнения и стоимость.Завершен15 лет назад
Срочно нужна внешняя обработка 1с для расширения бух учёта коммунального хозяйства к УПП 1.2 украины оплата межбанк\виза подробности в аськеБазы данных4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Срочно нужен прораммист для создания базы данных- программы для крупного предприятия. Разработать надо базу по 80 городам, каждая отдельно.Базы данных64 заявкиЗакрыт15 лет назад