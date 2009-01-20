Доделать БД и ПО (Delphi+Firebird)

$500
Базы данныхЗакрыт28 заявок430 просмотров
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Ищу программиста в помощь фрилансеру, который не укладывается в сроки по личным обстоятельствам. Работать надо будет параллельно.

Техзадание и переговоры об условиях с тем кого выберу на основании портфолио

Delphi
15 лет назад
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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