Необходимо сломать базу

Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, возможно она еще и зашифрована.

просьба обращаться тем, кто уже сталкивался с работай подобного типа... база весит порядка 600 мб!!! в архиве

от вас предложение цены и сроков.

кого интересует, ссылка на скачивание базы www.infodaymedia.com/Database.rar