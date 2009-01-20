Необходимо сломать базу

Базы данныхЗакрыт5 заявок898 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, возможно она еще и зашифрована.

просьба обращаться тем, кто уже сталкивался с работай подобного типа... база весит порядка 600 мб!!! в архиве

от вас предложение цены и сроков.

кого интересует, ссылка на скачивание базы www.infodaymedia.com/Database.rar

15 лет назад
maloy_ksb
35 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка БД MySQL для Web-сайта

    Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна свежая БД сельхозпроизводителей

    Нужна свежая БД сельхозпроизводителей, в часности зерновых культур по (Ростовская обл., Краснодарский кр., Воронежская обл., Волгоградская обл., Ставропольский кр.), база должна содержать название, форму собственности (колхоз, фермерское хозяйство, СПК), разбивку по районам края или области, ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка базы данных на 1С

    Нам необходимо разработать базу данных на 1С Торговля и склад. Специфика работы: Шторы продажа и их изготовление (пошив) 1. Расчет зарплаты дизайнеру. 2. Авансовый платеж. 3. Долг клиента С опытом работы в данной сфере для шторных салонов. e-mail: [email protected]

    Базы данных15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • MS Access

    $50

    Необходимо сделать 8 простых заданий в MS Access Срок - завтра (вечер). Желательно. Задания - в приложении. Стоимость - от 500 руб. Оставляйте свои координаты.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • База данных в Access2003

    Здравствуйте, Нужно написать базу данных в Access2003. ТЗ в атаче. Для выбора кондидата мне нужно срок исполнения и стоимость.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • База данных организаций(ехе-файл к существующей)

    $40

    Нужна простая база данных по организациям и предприятиям. База будет записываться на диск и рассылаться по организациям (exe-файл). К программе приклепляется файл данных(в присоединенном файле). Возможности: поиск по значениям, фмльтр, печать найденных предприятмй, красивый интерфейс, ...

    Базы данных36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание программы

    Создание базы данных 1.Приход ТМЦ 2. Расход ТМЦ 3.Списание ТМЦ 4. списание ТМЦ с выходом чека ККМ (фискальный регистратор) 5. Расчет заработной платы. Цена договорная. Для более полного описания Тех\задания обращаться - [email protected] ; тел: 8 960 892 99 99 Денис Александрович Работаем ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад