Необходимо сломать базу

Приветствую всех! Нуждаемся в разработке БД MySQL с нуля для Веб- сайта. Приблизительную специфику работы сайта Вы можете посмотреть здесь : http://www.easterbunny-po.com/ Остальные подробности отправлю в личку. Сроки выполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется база sybase. пароль неизвестен, необходимо получить к ней доступ, а еще было бы лучше конвертировать ее в ACCESS. у самого не получилось, так как с такой базой столкнулся впервые. Насчет шифрования пока не известно, возможно она еще и зашифрована.
просьба обращаться тем, кто уже сталкивался с работай подобного типа... база весит порядка 600 мб!!! в архиве
от вас предложение цены и сроков.
кого интересует, ссылка на скачивание базы www.infodaymedia.com/Database.rar
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