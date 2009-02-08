Мини-задачка на excel

Базы данныхЗавершен14 заявок363 просмотра
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Необходимо следующее:

2 столбца с фразами, разберу на примере:

Запчасти|Двигатель

Запчасти|трансмисия

....

Надо подставлять марки из другого столбца, конечный вид:

Тойота|Запчасти|Двигатель

Тойота|Запчасти|трансмисия

.........

Хонда|Запчасти|Двигатель

Хонда|Запчасти|трансмисия

.........

Надеюсь понятно. Жду цену и сроки

15 лет назад
leonidas
Леонид 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
GeminiPro
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
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